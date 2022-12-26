«Безлики и однообразны»: Лоза разнес современную эстраду, назвав песни убогими

«Все песни написаны для конкретных исполнителей и ни одной – для людей. В смысле – для нас с вами, ведь ни одна из них не шагнет в народ, как это было в прошлом веке. Вряд ли кто-то способен напеть какую-нибудь из прозвучавших мелодий, настолько они безлики и однообразны. Про тексты я вообще молчу – их убогость прячется за ужасной дикцией вокалистов», - порассуждал артист у себя в Telegram-канале.