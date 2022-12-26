«Очень цветуще!»: люди ахнули при виде постройневшей Гузеевой в новом образе

Телеведущая Лариса Гузеева поделилась новыми фото в микроблоге. Звезда давно себя не показывала и, оказалось, за это время сильно постройнела и расцвела. К тому же, в ее стиле произошли изменения, и от нового образа любимицы поклонники просто ахнули – до того она оказалась очаровательна.
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Гузеева позировала в коридорах «Останкино». «Просто пришла на работу», - подписала фото актриса. Укладка, макияж, изумрудный пуховик – людям понравилось в Гузеевой все.
«Супер, в прекрасны!», «Ой, ну красотка, красотка!», «Икона стиля всегда, хоть в чем!», «Шикарной женщине все к лицу!», «Шикарная женщина. Как похудела!», «Класс, молодая, красивая!», «Как вы похудели!», «Какая вы красивая! Очень цветуще выглядите!» - лестно комментируют люди.
Лариса Гузеева. Фото: соцсети