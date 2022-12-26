Как Алена Рапунцель выглядела до «Дома-2»: фото без прикрас, звезда без пластики

26-летняя Алена Рапунцель сегодня – звезда соцсетей. Девушка прославилась благодаря реалити-шоу «Дом-2», в которое пришла в 2018 года. С тех пор ее жизнь круто изменилась, как и она сама.

Рапунцель уже не показывает свои фото до прихода на реалити. Оно и понятно – до телестройки и после нее Алена – как два разных человека. Поскольку девушка сделала себе несколько пластических операций, она кардинально поменялась.

Снимки Рапунцель до пластики и в самом начале карьеры на «Доме-2» свидетельствуют – девушка над собой потрудилась довольно сильно. Нависшие веки, крупный мясистый нос, короткие волосы – это лишь малая часть особенностей, от которых девушка избавилась, как только получила возможность.