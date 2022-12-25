«Я его не дождался»: Сергей Лазарев вспомнил, как досадно разминулся с Дедом Морозом в детстве

Певца Сергея Лазарева спросили, какой подарок от Деда Мороза запомнился ему больше всего. 39-летний исполнитель признался, что у него только одна такая история. Но артист не помнит, сколько ему тогда было лет.
Сергей рассказал, что очень хотел снегокат. И зимний волшебник подарил ему этот веселый транспорт.
«Я помню, что я его не дождался, мне сказали, что Дед Мороз пришел, а я уснул. Но наутро меня за дверью ждал этот снегокат. Я был очень счастлив. Очень помню этот подарок», - рассказал Лазарев в шоу «Однажды…» на НТВ.
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Ранее в интервью Teleprogramma.pro певец поделился, что будет приглашать домой Деда Мороза, пока его дети верят в него.