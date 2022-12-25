«Я его не дождался»: Сергей Лазарев вспомнил, как досадно разминулся с Дедом Морозом в детстве

Певца Сергея Лазарева спросили, какой подарок от Деда Мороза запомнился ему больше всего. 39-летний исполнитель признался, что у него только одна такая история. Но артист не помнит, сколько ему тогда было лет.

Сергей рассказал, что очень хотел снегокат. И зимний волшебник подарил ему этот веселый транспорт.