Копия Саши Задойнова: Таня Строкова из «Дома-2» показала нового избранника

Бывшая участница «Дома-2» Татьяна Строкова счастлива в новых отношениях. В микроблоге она разместила снимок с новым избранником, уверяя, что все знакомые находят их похожими внешне.

«Похожи? P.S. Мне кажется, мы абсолютно разные», - подписала кадр Таня Строкова.

«Не кажется тебе», - ответил самым первым ведущий «Дома-2» Влад Кадони.

Подписчики же Татьяны Строковой заявили, что молодой человек хорош собой и похож на звезду телестройки Сашу Задойнова.