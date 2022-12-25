Копия Саши Задойнова: Таня Строкова из «Дома-2» показала нового избранника

Таня Строкова

Таня Строкова. Фото: соцсети

Экс-участница реалити-шоу Таня Строкова уверяет, что возлюбленный моложе нее на пятнадцать лет.

Бывшая участница «Дома-2» Татьяна Строкова счастлива в новых отношениях. В микроблоге она разместила снимок с новым избранником, уверяя, что все знакомые находят их похожими внешне.

«Похожи? P.S. Мне кажется, мы абсолютно разные», - подписала кадр Таня Строкова.

«Не кажется тебе», - ответил самым первым ведущий «Дома-2» Влад Кадони.

Подписчики же Татьяны Строковой заявили, что молодой человек хорош собой и похож на звезду телестройки Сашу Задойнова.

«Младше выглядит, но пара красивая и полноценная, и дети будут красивые и умные», «Таня, вы не похожи, но оба красивые, смотритесь гармонично», «Плохая копия Задойнова и тоже с оттенком игрока», - высказались в Сети.

Таня Строкова и ее новый избранник. Фото: соцсети

Таня Строкова утверждает, что избранник моложе нее на пятнадцать лет. Минувшим летом Таня утверждала, что отмечает свое тридцатилетие. В каком случае она сказала неправду, можно только догадываться.

Напомним, на проекте Таня Строкова встречалась с Даней Сахновым. Пара планировала пожениться, но после ухода с проекта распалась.

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