Копия Саши Задойнова: Таня Строкова из «Дома-2» показала нового избранника

Бывшая участница «Дома-2» Татьяна Строкова счастлива в новых отношениях. В микроблоге она разместила снимок с новым избранником, уверяя, что все знакомые находят их похожими внешне.
«Похожи? P.S. Мне кажется, мы абсолютно разные», - подписала кадр Таня Строкова.
«Не кажется тебе», - ответил самым первым ведущий «Дома-2» Влад Кадони.
Подписчики же Татьяны Строковой заявили, что молодой человек хорош собой и похож на звезду телестройки Сашу Задойнова.
«Младше выглядит, но пара красивая и полноценная, и дети будут красивые и умные», «Таня, вы не похожи, но оба красивые, смотритесь гармонично», «Плохая копия Задойнова и тоже с оттенком игрока», - высказались в Сети.
Таня Строкова и ее новый избранник. Фото: соцсети
Таня Строкова утверждает, что избранник моложе нее на пятнадцать лет. Минувшим летом Таня утверждала, что отмечает свое тридцатилетие. В каком случае она сказала неправду, можно только догадываться.
Напомним, на проекте Таня Строкова встречалась с Даней Сахновым. Пара планировала пожениться, но после ухода с проекта распалась.