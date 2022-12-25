«Вообще мимо»: Сергей Соседов разнес песню Игоря Крутого на шоу «Суперстар! Возвращение»

«Абсолютно неинтересное было выступление. Сама песня неинтересная. Она безразмерная по музыке, без развития. Там нет никакой кульминации. Она идет ровно. Алена спела добротно, красиво. Но она всегда так пела. Сказать, что она показала что-то новое, интересное, открыла нам какие-то тайники души… Нет! Я не понял, о какой любви она пела. Не было предмета любви на сцене. Это уже вопрос к постановщикам», - высказался Сергей Соседов.

«Это ты, Сережа», - польстила Соседову ведущая шоу Лолита Милявская.