«Вообще мимо»: Сергей Соседов разнес песню Игоря Крутого на шоу «Суперстар! Возвращение»

Музыкальный критик Сергей Соседов, который является членом жюри шоу НТВ «Суперстар! Возвращение», признался, что не в восторге от номера участницы проекта Алены Иванцовой.
В полуфинале шоу она исполнила песню на музыку Игоря Крутого, первым исполнителем которой был Юрий Титов, «Понарошку».
Сергей Соседов после выступления Алены Иванцовой заявил, что песня и номер недостойны полуфинала. И то, и другое, по его словам, было очень слабым.
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«Абсолютно неинтересное было выступление. Сама песня неинтересная. Она безразмерная по музыке, без развития. Там нет никакой кульминации. Она идет ровно. Алена спела добротно, красиво. Но она всегда так пела. Сказать, что она показала что-то новое, интересное, открыла нам какие-то тайники души… Нет! Я не понял, о какой любви она пела. Не было предмета любви на сцене. Это уже вопрос к постановщикам», - высказался Сергей Соседов.
«Это ты, Сережа», - польстила Соседову ведущая шоу Лолита Милявская.
Лолита Милявская и Алена Иванцова. Фото: кадр программы
Сергей Соседов смутился, но уже через мгновение продолжил настаивать на своем - песня неудачная.
«Ну, тогда это вообще мимо. Не туда. У нас уже почти финал. Надо показывать большее. Спето красиво. И только», - заключил Сергей Соседов.