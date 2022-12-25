Двое детей остались сиротами: экстрасенс из Якутии найдена мертвой в Турции

В это воскресенье, 25 декабря, стало известно о смерти экстрасенса из Якутии, матери двоих детей Галины Трофимовой.

Тело женщины было обнаружено в Турции. В последнее время Галина Трофимова жила в Стамбуле со своим избранником Хабибом. Он, кстати, является основным подозреваемым в убийстве экстрасенса.

По некоторым данным, мужчина уже находится в бегах. Он подался в Иран.

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