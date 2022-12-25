Двое детей остались сиротами: экстрасенс из Якутии найдена мертвой в Турции

В это воскресенье, 25 декабря, стало известно о смерти экстрасенса из Якутии, матери двоих детей Галины Трофимовой.
Тело женщины было обнаружено в Турции. В последнее время Галина Трофимова жила в Стамбуле со своим избранником Хабибом. Он, кстати, является основным подозреваемым в убийстве экстрасенса.
По некоторым данным, мужчина уже находится в бегах. Он подался в Иран.
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«Наша сестра погибла от руки человека с черными мыслями. Ее жизнь оборвал мужчина, которого она любила и считала своим мужем. Убийца забрал ее телефон, украл все деньги и подался в бега в Иран. Мы не можем зайти ни в один ее аккаунт, поэтому, если в ее социальных сетях вдруг будет опубликован новый пост, не верьте, телефон в руках того человека», — рассказала сестра погибшей Галины Трофимовой — Кристина.
Сейчас близкие занимаются организацией похорон Галины. Они будут перевозить ее тело на родину. У покойной остались двое детей - дочь и сын.
По материалам издания «Саха Сире».