Грудь ладошкой прикрыла, ножками в нетерпении теребит: Севастьянова показала, чем ее наградила природа – шоу на шезлонге

27-летняя спортсменка, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова эти декабрьские дни проводит в жарком Дубае.
Теплые края - идеальное место для обладательницы совершенных форм и стройной фигуры. Ведь здесь можно не кутаться в толстые свитера и пуховики, а носить минимум одежды и постоянно демонстрировать все, чем наградила природа.
Каролина Севастьянова именно так и поступает. В ее микроблоге горячий, откровенный контент преобладает.
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На этот раз Каролина Севастьянова поделилась коротеньким видео, которое записала на пляже в Дубае. Гимнастка устроила настоящее шоу, лежа на шезлонге в бикини.
Одной рукой Каролина Севастьянова прикрыла грудь, чтобы ты случайно не вывалилась из маленького лифчика, а ножками потеребила, словно в нетерпении.
У мужчин от этих кадров, наверняка, сносит крышу.