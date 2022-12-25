Грудь ладошкой прикрыла, ножками в нетерпении теребит: Севастьянова показала, чем ее наградила природа – шоу на шезлонге

27-летняя спортсменка, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова эти декабрьские дни проводит в жарком Дубае.

Теплые края - идеальное место для обладательницы совершенных форм и стройной фигуры. Ведь здесь можно не кутаться в толстые свитера и пуховики, а носить минимум одежды и постоянно демонстрировать все, чем наградила природа.

Каролина Севастьянова именно так и поступает. В ее микроблоге горячий, откровенный контент преобладает.

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