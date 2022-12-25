«Состояние вареной колбасы»: родившая близнецов Ефременкова рассказала о пережитом кошмаре с детьми

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова в сентябре этого года стала мамой сыновей-близнецов.
Счастье материнства омрачается постоянными трудностями, характерными для всей семей, имеющих грудных младенцев. Только в ситуации Юлии Ефременковой все сложности умножаются на два.
При этом Ефременкова прекрасно понимает, как ей повезло с избранником. Мондезир проявляет сейчас свои лучшие качества, трогательно заботясь о сыновьях и их маме.
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В микроблоге Юлия Ефременкова рассказала, что минувшая ночь вновь стала мучительной для нее и Мондезира. Молодые родители практически не спали.
«Спали мы сегодня плохо. Папа наш практически не спал. Один малыш капризничал, ничего не помогало, он должен был находиться только на руках. Поэтому папа его взял и пошел в другую комнату, чтобы не разбудить второго ребенка. Поэтому сегодня у меня состояние вареной колбаски», - поделилась Юлия Ефременкова.