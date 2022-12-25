«Состояние вареной колбасы»: родившая близнецов Ефременкова рассказала о пережитом кошмаре с детьми

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова в сентябре этого года стала мамой сыновей-близнецов.

Счастье материнства омрачается постоянными трудностями, характерными для всей семей, имеющих грудных младенцев. Только в ситуации Юлии Ефременковой все сложности умножаются на два.

При этом Ефременкова прекрасно понимает, как ей повезло с избранником. Мондезир проявляет сейчас свои лучшие качества, трогательно заботясь о сыновьях и их маме.

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