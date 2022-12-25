«Ноль процентов правды, но приятно»: Клава Кока опровергла, что требовала за поздравление сирот 800 тысяч рублей

В социальных сетях прошла новость о некрасивом поступке певицы Клавы Коки. Якобы девушку попросили записать короткое видеообращение для сирот из Иркутска и поздравить их с Новым годом, а поп-звезда заломила за это ценник, а в 800 тысяч рублей.

Попытка отрезвить певицу тем, что речь все-таки идет о детях, оставшихся без родителей, привела лишь к тому, что Клава скинула цену до 700 тысяч. Якобы после этого благотворительная организация прекратила общение со звездой.

Однако в новости отсутствует ссылка на конкретный источник. Да и сама Кока поспешила заверить фанатов, что это все фейк.