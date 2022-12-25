«Зажигалка сладкая»: Михалкова застыла у стены в призывной позе, оголив ногу – у мужчин срывает крыши

Актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова не входит в число женщин, которых называют скромными и добропорядочными.

Юлия Михалкова, очевидно, бунтарка, которая обожает провокации. В свои 39 лет Юлия Михалкова, видимо, только-только осознала свою притягательность. В социальных сетях она щедро делится снимками, на которых выглядит довольно призывно.

На этот раз в телеграм-канале звезды появилось фото, на котором Юлия Михалкова напоминает девушек с низкой социальной ответственностью в поисках заработка.

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