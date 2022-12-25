«Не являюсь фанатом горных видов спорта»: Стас Ярушин разбил нос, катаясь на сноуборде

Он выложил видео своего спуска с горы на сноуборде, а затем еще один ролик – как забрался на снежную вершину и подивился потрясающей панораме. Поклонники звезды «Универа» вряд ли пропустили мимо распухший нос актера. Но Стас сам пояснил, что случилось.

«Я разбил себе нос. Это потрясающе… Я разбил себе нос, катаясь на лыжах», - сказал Ярушин на видео, хвастаясь травмой и шикарным зимним пейзажем.