«Не являюсь фанатом горных видов спорта»: Стас Ярушин разбил нос, катаясь на сноуборде

25 декабря актер и телезвезда Стас Ярушин выложил в социальные сети отчет о семейном отдыхе на лыжной трассе в городе Белорецке (Башкортостан, Южный Урал).
«Не являюсь фанатом горных видов спорта. Но надо обязательно надо пробовать и проводить время в горах, на снегу. Потрясающие виды!» - написал 41-летний шоумен в Telegram.
Он выложил видео своего спуска с горы на сноуборде, а затем еще один ролик – как забрался на снежную вершину и подивился потрясающей панораме. Поклонники звезды «Универа» вряд ли пропустили мимо распухший нос актера. Но Стас сам пояснил, что случилось.
«Я разбил себе нос. Это потрясающе… Я разбил себе нос, катаясь на лыжах», - сказал Ярушин на видео, хвастаясь травмой и шикарным зимним пейзажем.
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Актер отметил, что ему безумно понравился такой досуг, и он с удовольствием повторит эти сезонные развлечения.