Теперь вы видели все: Севастьянова кокетливо раздвинула ножки на пляже – все обомлели от бесстыдства

Завоевавшая победу на Олимпиаде, 27-летняя спортсменка Каролина Севастьянова теперь славится отнюдь не достижениями в художественной гимнастике.
Каролину Севастьянову сейчас интересуют успехи на несколько ином поприще. Звезда художественной гимнастике почти не бывает в России, предпочитая проводить время в роскошных и теплых местах. Так, сейчас спортсменка отдыхает в Арабских Эмиратах.
Жаркую погоду Каролина Севастьянова использует для демонстрации своей идеальной фигуры.
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В микроблоге Каролина Севастьянова поделилась кадром, который сделала на пляже. Она возлежит в бикини на шезлонге и кокетливо раздвигает ножки. От такого бесстыдства с ее стороны окружающим остается только краснеть, ведь теперь они видели практически все.