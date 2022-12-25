Теперь вы видели все: Севастьянова кокетливо раздвинула ножки на пляже – все обомлели от бесстыдства

Завоевавшая победу на Олимпиаде, 27-летняя спортсменка Каролина Севастьянова теперь славится отнюдь не достижениями в художественной гимнастике.

Каролину Севастьянову сейчас интересуют успехи на несколько ином поприще. Звезда художественной гимнастике почти не бывает в России, предпочитая проводить время в роскошных и теплых местах. Так, сейчас спортсменка отдыхает в Арабских Эмиратах.

Жаркую погоду Каролина Севастьянова использует для демонстрации своей идеальной фигуры.

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