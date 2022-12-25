«Устало выглядит, рыдает»: Миро пожалела оставшуюся без мужа певицу Славу

Скандальная блогерша Лена Миро прокомментировала горе певицы Славы. Напомним, артистка совсем недавно рассталась со своим гражданским мужем. Миро призналась, что переживает за звезду, которая последние дни постоянно плачет.
«Ну а как не пожалеть? Всю жизнь - с мужиком. А тут, не успела дочку замуж отдать, как мужик сплыл. И чего теперь Славе в ее 40+ делать? Немолода уже, устало выглядит, рыдает», - объяснила Лена.
Миро в своем блоге также посоветовала певице взять себя в руки и наконец-то наладить личную жизнь: найти молодого мужчину, как это сделала 53-летняя артистка Татьяна Буланова.
«Это раньше ты была молодой невестой взрослого мужика, а теперь все можно сделать наоборот. Не грусти и не ной. Вытирай сопли грусти и вперед, искать свою судьбу на оставшиеся годы», - подытожила в своем стиле блогерша.
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На днях певица Слава сообщила, что после почти двадцати лет отношений и совместной жизни рассталась с возлюбленным и отцом младшей дочери, бизнесменом Анатолием Данилицким.
Подробностей разрыва артистка раскрывать не стала. Она лишь сообщила, что ей немедленно нужны новые отношения и озвучила, какими параметрами должен обладать претендент на место рядом с ней.