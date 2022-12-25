«Сядешь на Лобном и начнешь колбасу считать»: Насте Ивлеевой предложили стать участницей «Дома-2»

«Насть, а может, сразу уж на «Дом-2» тебе? - предложила Лена Миро в своем «Живом Журнале». - Там и подтянешь свое артистическое мастерство, заселишься в домик. Думаю, тебя там с удовольствием примут -- баба ты пробивная. Сядешь на Лобном месте и начнешь считать, кто сколько чьей колбасы съел. Станешь яркая. Впрочем, вспоминая опять же Бузову, не удивлюсь увидеть Ивлееву и в театре. В роли Катерины, например, из «Грозы». Встанет перед залом ошеломленных зрителей и как заорет: «Луч света я в темном царстве или чего?!» А чего? Справится. Голос хороший, громкий».