«Какая неделя?»: беременная Алиана Устиненко подчеркнула подросший живот в обтягивающем трикотажном платье

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко на днях рассекретила вторую беременность. Алиана Устиненко сообщила, что ждет второго ребенка и предъявила на камеру внушительный живот.
Теперь же звезда телестройки предстала в трикотажном платье, обтягивающем ее фигуру и делающем акцент на округлившемся животе.
Под фото Алиана Устиненко предложила поклонникам отгадать, какой же у нее срок беременности.
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Беременная Алиана Устиненко. Фото: соцсети
«Но можно по животику, на глаз определить какой срок, какая неделя. Кто окажется ближе всего - опубликую ваш ответ в сторис. Интуиция дело такое. Вообще, в целом, думаю, мамочки уже на глаз могут это определить. Особенно, дважды или трижды мамы. Как думаете, какая неделя?» - поинтересовалась у подписчиков Алиана Устиненко.
Те тут же ответили, демонстрируя, что единства в этом вопросе быть не может, поскольку все очень индивидуально. Кто-то так выглядит в середине беременности, а кто-то - накануне родов.