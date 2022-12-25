«Какая неделя?»: беременная Алиана Устиненко подчеркнула подросший живот в обтягивающем трикотажном платье

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко на днях рассекретила вторую беременность. Алиана Устиненко сообщила, что ждет второго ребенка и предъявила на камеру внушительный живот.

Теперь же звезда телестройки предстала в трикотажном платье, обтягивающем ее фигуру и делающем акцент на округлившемся животе.

Под фото Алиана Устиненко предложила поклонникам отгадать, какой же у нее срок беременности.

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