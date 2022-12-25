В родном театре не играет: как сейчас выглядит и чем занимается главная Кончита «Ленкома» Елена Шанина

В минувшую субботу, 24 декабря, свой юбилей отметила известная актриса Елена Шанина. Звезде театра «Ленком» исполнилось семьдесят лет.

Елена Шанина сыграла множество ролей на сцене родного театра, в который пришла по приглашению Марка Захарова сразу после выпуска из театрального вуза.

Однако для зрителей она навсегда осталась Кончитой - героиней рок-оперы «Юнона» и «Авось».

В «Ленкоме» Елена Шанина встретила любовь всей своей жизни - актера Александра Збруева. Когда ей было уже под сорок, Елена Шанина родила единственную дочь. Татьяна Збруева сейчас тоже играет в «Ленкоме».

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