В родном театре не играет: как сейчас выглядит и чем занимается главная Кончита «Ленкома» Елена Шанина

В минувшую субботу, 24 декабря, свой юбилей отметила известная актриса Елена Шанина. Звезде театра «Ленком» исполнилось семьдесят лет.
Елена Шанина сыграла множество ролей на сцене родного театра, в который пришла по приглашению Марка Захарова сразу после выпуска из театрального вуза.
Однако для зрителей она навсегда осталась Кончитой - героиней рок-оперы «Юнона» и «Авось».
В «Ленкоме» Елена Шанина встретила любовь всей своей жизни - актера Александра Збруева. Когда ей было уже под сорок, Елена Шанина родила единственную дочь. Татьяна Збруева сейчас тоже играет в «Ленкоме».
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Так Елена Шанина выглядит сейчас. Фото: Global Look Press
А вот сама Елена Шанина, у которой раньше в месяц было и по 52 спектакля, на сцену «Ленкома» не выходит.
Звезда часто играет в спектаклях Театра Наций - в «Кабаре» и в «Канарейке». В Центре драматургии и режиссуры - в спектакле «Старый дом». Преподает в ГИТИСе. И говорит, что пребывает в том замечательном состоянии, когда наконец есть время понаблюдать за происходящим вокруг.
По материалам kp.ru.