«Мои любимые»: беременная Фахрийе Эвджен умилилась, увидев, как Бурак Озчивит обнимается с сыном

Звезды турецких сериалов, супруги Фахрийе Эвджен и Бурак Озчивит воспитывают сына Карана. Мальчику три с половиной года.
Периодически пара показывает поклонникам, как растет и меняется их наследник. На этот раз снимки Карана появились в микроблоге Бурака Озчивита. В кадре папа и сын позируют с лучезарными улыбками, доказывающими, что им весело вместе. На одном из снимков Каран обнимает звездного отца за шею.
Судя по всему, эти фото сделала Фахрийе Эвджен. Она же в числе первых отреагировала на публикацию Бурака Озчивита в Сети.
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Бурак Озчивит с сыном Караном. Фото: соцсети
«Мои любимые», - написала Фахрийе Эвджен в комментариях.
Напомним, Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен в ближайшее время во второй раз станут родителями. Фахрийе находится на последнем сроке беременности.