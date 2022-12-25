«Мои любимые»: беременная Фахрийе Эвджен умилилась, увидев, как Бурак Озчивит обнимается с сыном

Звезды турецких сериалов, супруги Фахрийе Эвджен и Бурак Озчивит воспитывают сына Карана. Мальчику три с половиной года.

Периодически пара показывает поклонникам, как растет и меняется их наследник. На этот раз снимки Карана появились в микроблоге Бурака Озчивита. В кадре папа и сын позируют с лучезарными улыбками, доказывающими, что им весело вместе. На одном из снимков Каран обнимает звездного отца за шею.

Судя по всему, эти фото сделала Фахрийе Эвджен. Она же в числе первых отреагировала на публикацию Бурака Озчивита в Сети.

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