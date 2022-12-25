Превратилась в красавицу: какой стала взрослая дочь Андрея Чуева из «Дома-2» от первого брака – ей уже тринадцать лет

Бывший участник «Дома-2» Андрей Чуев поделился в микроблоге снимками своей подросшей дочери Лизы, которая родилась в его первом браке с Татьяной Киосей. Девочка вместе с мамой и ее новым мужем живет в Дубае. С родным папой Лиза видится нечасто, но всегда общается с ним. Андрей Чуев сам стремится к тому, чтобы быть в курсе всех событий в жизни дочери.

На этот раз он тепло поздравил Лизу с днем рождения, продемонстрировав, какой красавицей растет его дочка, которой исполнилось тринадцать лет.

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