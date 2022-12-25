Клава Кока после бьюти-преображения превратилась в Ольгу Бузову: «Их под копирку делают?»

Сейчас Ольга Бузова и Клава Кока превратились во врагов, хотя год назад звезды мило проводили время в отпуске.

Однако после слива Клавой Кокой в Сеть видео с Ольгой Бузовой, где она навеселе, между девушками словно черная кошка пробежала.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

В то же время заклятые подруги даже сами не представляют, насколько они похожи. Виноваты в этом современные тенденции на определенный тип внешности. И, поскольку обе певицы следуют веяниям моды, они постепенно превращаются в сестер-близняшек.

Свежие кадры с Клавой Кокой немало удивили публику в соцсетях. Фолловеры сразу заметили, что блондинка невероятно похожа на Ольгу Бузову, особенно в этом белом образе.