Расстегнула шорты, раздвинула ноги: Илана из «Уральских пельменей» на пляже раскрепостилась

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева улетела с семьей в отпуск. Сейчас она отдыхает в Дубае и, судя по всему, Новый год будет отмечать нам же. Гостеприимный берег Персидского залива уже обласкал актрису теплым морем и жарким солнцем, и сама звезда на пляже раскрепостилась.

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Общаясь с подписчиками, Илана показала на селфи себя в купальнике. Красотка еще не успела снять шортики, но уже расстегнула их. Во время общения она расположилась на шезлонге, по-турецки раскинув ноги, и опубликовала кадры в микроблоге, на радость поклонникам.