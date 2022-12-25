Михалкова показалась из авто в таком виде, что все обомлели: видно даже самое интимное (мужчины кайфуют)

Юлия Михалкова очаровала мужчин, позируя в роскошном авто в смелом наряде. Звезда облачилась в яркое канареечное одеяние, которое лишь условно прикрывало ее прелести.

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Бра в виде повязки на груди и юбочка словно набедренная повязка? – вот что актриса примерила на себя. Однако такой откровенный наряд смотрелся на ее фигуре роскошно, ведь у Михалковой нет ни жиринки!

Звезда запечатлелась выходящей из авто, вытягивая стройные ножки вперед, обнаженный животик и зона декольте тоже открылись миру. Нет сомнений, мужчины рядом обомлели от такого зрелища!