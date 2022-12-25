Юлия Ефимова спустила стринги от бикини, чтобы показать свой загар: слишком бесстыдное фото!

Королева брасса Юлия Ефимова давно обосновалась в США, где живет вместе со своим четвероногим другом Джаспером. Пловчиха поставила карьеру на паузу и теперь увлекается другим занятием – начала танцевать. Но в конце года решила восполнить силы, отправившись на море.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Первый же день на курорте выдался солнечным – красотка сильно загорела. Чтобы показать, в какую шоколадку она превращается, Ефимова перед зеркалом спустила стринги от бикини и блеснула белой полоской кожи – разница невероятная. Свое бесстыдное фото она разместила в соцсети так, чтобы люди не смогли его прокомментировать.