Бесстыдно прекрасно: Севастьянова показала «межножье» в виде идеального треугольника – для взрослых

Каролина Севастьянова порадовала публику очаровательным селфи в купальнике, которое она разместила в соцсетях.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
Спортсмена показала достоинства своей фигуры, хвастаясь ее хрупкостью. Впрочем, некоторые фолловеры сочли, что красотка слишком изящна. И ее ножкам можно бы поправиться.
Ведь даже в сдвинутом состоянии они образуют щель в виде идеального треугольника. Однако талия у Севастьяновой и бюст – просто бесподобны!
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети
К слову, сама Каролина Севастьянова частенько посмеивается над собственной любовью к селфи в соцсетях. Она называет себя «чемпионкой по фото в купальниках».