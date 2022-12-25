Бесстыдно прекрасно: Севастьянова показала «межножье» в виде идеального треугольника – для взрослых

Бесстыдно прекрасно: Севастьянова показала межножье в виде идеального треугольника – для взрослых

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Спортсменка похвасталась фигурой в соцсетях.

Каролина Севастьянова порадовала публику очаровательным селфи в купальнике, которое она разместила в соцсетях.

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Спортсмена показала достоинства своей фигуры, хвастаясь ее хрупкостью. Впрочем, некоторые фолловеры сочли, что красотка слишком изящна. И ее ножкам можно бы поправиться.

Ведь даже в сдвинутом состоянии они образуют щель в виде идеального треугольника. Однако талия у Севастьяновой и бюст – просто бесподобны!

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

К слову, сама Каролина Севастьянова частенько посмеивается над собственной любовью к селфи в соцсетях. Она называет себя «чемпионкой по фото в купальниках».

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