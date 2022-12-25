Подвиньтесь, девочки: что сказала новая чемпионка страны по фигурному катанию, обойдя Валиеву и Туктамышеву

В Красноярске в эти дни состоялся Чемпионат России по фигурному катанию. По итогам женских прокатов победу одержала 15-летняя Софья Акатьева. Она – воспитанница Этери Тутберидзе, которой уже давно пророчили блестящее будущее Елизавета Туктамышева и Татьяна Навка.

Акатьева обошла свою коллегу по «Хрустальному» Камилу Валиеву, подвинув ее на второе место. А самая опытная из участниц, 25-летняя Елизавета Туктамышева, стала третьей – это ее 15-й чемпионат за карьеру.