Новости шоу-бизнеса: умер пародист Пономаренко, Агутин рассказал про развод с Варум, Карл III выгнал брата после секс-скандала

Умер один из братьев Пономаренко

Знаменитый пародист из дуэта братьев Пономаренко Александр ушел из жизни. Ему было 55 лет, он последний год боролся с онкологией – у него была четвертая стадия рака желудка.

Карл III выгнал своего брата из дворца

Король Великобритании Карл III своего брата - принца Эндрю. Правитель решил это сделать после громкого скандала – в 2019 году его обвинила в изнасиловании правозащитница Вирджиния Джуффре. Младший брат короля тогда выплатил кругленькую сумму, чтобы замять дело.

Агутин высказался о разводе с Варум

Леонид Агутин высказался о ситуации вокруг развода с Анжеликой Варум. Пара вместе больше 20 лет, и слухи об их расставании появляются с подозрительной регулярностью. А в этом году вместе их вообще никто не видел. На днях Анжелика была поймана в объятиях другого. Сам Агутин опровергает развод.

«Нас усиленно разводят уже лет 15. Ну действительно засиделись, нельзя же так долго вместе жить! Думаю, в представлении людей мы должны были протянуть лет пять и расстаться. Родители тяжело реагировали на первые «разводы», к десятому вроде бы привыкли», - сказал артист.

Соседов разнес Бузову

Критик Сергей Соседов разнес Ольгу Бузову в шоу «Фактор BY», где они вместе сидят в жюри. Музыкальный эксперт не смог спокойно слушать, какие оценки поющая телеведущая дает участникам. Он обвинил певицу в бездарности и заявил, что она не имеет права судить людей.