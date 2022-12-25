Где-то юбку потеряла: Юлия Михалкова стыдливо сомкнула голые ноги, расположившись в роскошном авто

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова устроила фотосессию на парковке. Новые образы, горячие ракурсы и позы – красавица постаралась разнообразить обстановку и предстать в оригинальном свете. И у нее это получилось.

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Позируя в салоне роскошного авто, красотка сомкнула голые ноги так, будто юбки на ней совсем нет. Пышная шубка из перьев боа скрыла наличие одежды снизу, и в отсутствие юбки поверили многие подписчики. Опубликовав снимок в Telegram, Михалкова получила в ответ массу лестных эпитетов.