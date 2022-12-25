Пугачева рядом не стояла: названы настоящие примадонны нашей эстрады

Алла Пугачева в 73 года сменила страну проживания и теперь является гражданкой Израиля. Туда она уехала вместе с семьей – пятым мужем и двумя детьми. Поклонники не могут ей простить такого предательства и оспаривают ее звание примадонны отечественной эстрады. Названы по-настоящему достойные имена певиц, которых Алла Борисовна едва ли смогла бы перепеть.

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Сайт «Царьград» перечислил настоящих примадонн эстрады. Это Валентина Толкунова, Людмила Зыкина и Клавдия Шульженко. Их песни стали по-настоящему легендарными и составляют сегодня золотой фонд композиций страны.