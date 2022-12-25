«О тех уровнях, что были еще в конце ноября, нужно забыть»: финансист Зельцер – про курс доллара на начало 2023 года

В декабре доллар впервые с апреля 2022 года поднялся выше 70 рублей за единицу. И уже поползли слухи, что это не предел. Кто-то смело называет цифру в 100 рублей. И случится это в самом ближайшем будущем – прямо в январе.

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Однако, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» в беседе с РБК дал свой прогноз относительно курса доллара в первый месяц 2023 года. Он считает, что за стремительным декабрьским ростом последует стабилизация курса американской и европейской валюты.