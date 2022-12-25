Где и когда похоронят юмориста Александра Пономаренко

После продолжительной болезни скончался 55-летний юморист, пародист Александр Пономаренко. Он больше года боролся с онкологией – у него был рак желудка. Звезда «Кривого зеркала» был на четвертой стадии, прошел десятки курсов химиотерапии. Печальная новость о кончине артиста пришла 24 декабря.

Об уходе Пономаренко скорбят его коллеги. Куплетист Николай Бандурин рассказал, где и когда будет прощание с Пономаренко.

«Похороны пройдут через три дня. В Новочеркасске, насколько я помню», - поведал артист телеканалу РЕН-ТВ.

В 35 км от Ростова-на-Дону, где жил и лечился Пономаренко, они с братом-близнецом Валерием и родились, там живет их мать-старушка.