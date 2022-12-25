Юлия Михалкова в жакете на голое тело засветила декольте: показала больше, чем обычно!

Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, как и все модницы, любит наряжаться. Красотке фигура позволяет выбирать самые трендовые и смелые образы, причем, многое даже бывает слишком откровенным.

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На сей раз Михалкова нарядилась в красивый белый костюм с черными лацканами на жакете. И пиджак накинула на голое тело. Повернувшись в пол-оборота, красотка убедительно продемонстрировала, что белья на ней нет, его заменил галстук – полоска слегка прикрыла «ложбинку греха».