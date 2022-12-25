«Синдром Нурлана Сабурова»: Павлу Воле поставили диагноз после скандальной шутки

Павел Воля угодил под Новый год в громкий скандал, выступив на Comedy Club с монологом про женские понты. Он показал фотографию казахстанской блогерши, она себя узнала, оскорбилась и, судя по всему, намерена судиться.

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Сам Воля пока никак не отреагировал на шумиху вокруг своего стендапа, зато уже высказались многие. В числе осудивших комика – журналистка Ксения Собчак. Она поставила диагноз артисту, сравнив того с другим юмористом.

«Что могу сказать? Это вообще очень похоже на синдром Нурлана Сабурова – х… тех, кто не сможет тебе ответить. Например, рандомных молоденьких девочек из Интернета, когда ты здоровый популярный мужик - от них же не прилетит ни по лицу, ни по репутации», - написала Собчак.

Нурлану Сабурову ранее тоже досталось от Собчак. Потому что он назвал ее лошадью на своем сольном концерте «Принципы», когда та осуждала его за недостойное, по ее мнению, поведение на гастролях в США – комик отказался заявлять о своей позиции по происходящему в мире .