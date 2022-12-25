Неудачно пошутил: Павел Воля угодил в скандал после выступления на Comedy Club

Павел Воля в своем стендапе на Comedy Club высмеял женские понты в соцсетях. Показывая различные снимки из соцсетей, комик продемонстрировал одну из девушек на фото, сделанном в трендовом размытом стиле. И дал ей нелестную характеристику.

«Она что-то между мечтой и долбанько. И у таких девушек если есть фотография в профиле, то она всегда выглядит вот так… Все плывет, все под каким-то странным углом», - выдал Воля.

На этом снимке узнала себя блогерша из Казахстана Балаусы Толеген. Девушка записала видеообращение, где высказалась, что оскорблена.