Неудачно пошутил: Павел Воля угодил в скандал после выступления на Comedy Club

Павел Воля в своем стендапе на Comedy Club высмеял женские понты в соцсетях. Показывая различные снимки из соцсетей, комик продемонстрировал одну из девушек на фото, сделанном в трендовом размытом стиле. И дал ей нелестную характеристику.
«Она что-то между мечтой и долбанько. И у таких девушек если есть фотография в профиле, то она всегда выглядит вот так… Все плывет, все под каким-то странным углом», - выдал Воля.
На этом снимке узнала себя блогерша из Казахстана Балаусы Толеген. Девушка записала видеообращение, где высказалась, что оскорблена.
«В Comedy Club высмеиваются стереотипы о женщинах... Но мне не смешно от того, что светится мое фото как «долбанько». Мне не смешно от сообщений, где меня узнают... Люди делают вывод: «высмеял - значит правда», - цитирует девушку сайт kp.ru.
Кадр был сделан казахстанкой несколько лет назад, и о том, что она стала героиней шутки Воли на российском телеканале, ей сообщили подписчики. Теперь девушка планирует привлечь комика к ответу – свою помощь ей предложили многие правозащитники.