Вот это прогиб! Михалкова на заднем сидении встала на четвереньки: юбка задралась, бедра оголились

Актриса Юлия Михалкова давно вышла из состава шоу «Уральские пельмени», но по сей день ее воспринимают как одну из «пельмешков». Красавица была любимицей публики на проекте, и с уходом ничего не потеряла – она по-прежнему популярна и интересна публике.

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В своих соцсетях Михалкова часто делится кадрами закулисья, а также интересными снимками с фотосессии. На днях реализовала новую задумку на парковке, и результат привел людей в бурный восторг.

Михалкова нарядилась в шубку из боа и мини-юбку, забралась на заднее сидение авто и встала на четвереньки. Поползшая вверх юбка обнажила упругие бедра, а прогиб актрисы привел в восторг подписчиков.