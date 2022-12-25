«Я считаю, надо забирать»: Наталья Рудова задрала свитер и показала, что под ним

В этот раз Рудова показала, какое зеркало ей посчастливилось иметь в предоставленном ей на съемки вагоне. Для наглядности она показала себя в отражении, задрав при этом свитер и показав под ним тонкую талию. Зеркало оказалось с приятной опцией – оно чрезвычайно худит!

«Девочки, идеальное зеркало найдено. Дистрофичного плана женщина, пожалуйста! Просто худышка в городе! Я считаю, надо забирать», - посмеялась красотка.