«Я считаю, надо забирать»: Наталья Рудова задрала свитер и показала, что под ним

Звезда сериалов «Универ» и «Жизнь по вызову» Наталья Рудова снова уехала в Чехов, чтобы продолжить съемки. Красотка задействована в новом проекте «Счастье - это ты», о котором не раз рассказывала, а теперь делится с подписчиками кадрами закулисья.
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В этот раз Рудова показала, какое зеркало ей посчастливилось иметь в предоставленном ей на съемки вагоне. Для наглядности она показала себя в отражении, задрав при этом свитер и показав под ним тонкую талию. Зеркало оказалось с приятной опцией – оно чрезвычайно худит!
«Девочки, идеальное зеркало найдено. Дистрофичного плана женщина, пожалуйста! Просто худышка в городе! Я считаю, надо забирать», - посмеялась красотка.