Фото для нового бойфренда: Муцениеце в нюдовом белье засветила интимное – «вишенки» вздыбились от холода

Примечательно, что Агата до недавнего времени не говорила о личной жизни. При этом она похудела и стала часто выходить в свет в женственных нарядах, которые подчеркивали достоинства ее фигуры. А вот накануне актриса запечатлелась в нюдовом нижнем белье. Она оголила идеальный пресс и засветила налившуюся грудь.

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