Фото для нового бойфренда: Муцениеце в нюдовом белье засветила интимное – «вишенки» вздыбились от холода

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Многие поклонники следят за ее жизнью, так как полюбили за роль в «Закрытой школе». Она восемь лет была в браке с Павлом Прилучным и родила двоих детей: Тимофея и Мию. Однако в 2020 году они развелись со скандалом. В этом году звезда «Мажора» сыграл свадьбу с Зепюр Брутян.
Примечательно, что Агата до недавнего времени не говорила о личной жизни. При этом она похудела и стала часто выходить в свет в женственных нарядах, которые подчеркивали достоинства ее фигуры. А вот накануне актриса запечатлелась в нюдовом нижнем белье. Она оголила идеальный пресс и засветила налившуюся грудь.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Муцениеце заявила, что занимается самолюбованием. Однако поклонники решили, что фото сделано для ее нового бойфренда. Недавно актриса проговорилась, что у начался новый роман, имя имя избранника утаила.
«Вау, какая фигура», «А вы в отличной форме», «Повезет кому-то», «Грудь-то какая!», «Ой, холодно? Вишенки видно», «От такого сон пропал сразу», «Ох, что ты творишь, шалунья», — стали писать в Сети.