«Мой поклонник»: Ольга Бузова в модном кожаном плаще впервые встретилась с Дмитрием Песковым

Примечательно, что на мероприятии Бузова появилась в бархатном мини-платье, колготках в тон и модном кожаном плаще. Она собрала волосы в конский хвост и сделала макияж с акцентом на глаза.

Певица была восхищены выступлениями фигуристов, среди которых был и Дмитрий Соловьев, с которым она каталась в «Ледниковом периоде». Ольга сделала фото с Татьяной Навкой, которая исполнила главную роль в постановке.

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