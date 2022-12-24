«Мой поклонник»: Ольга Бузова в модном кожаном плаще впервые встретилась с Дмитрием Песковым

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих в стране. Она много лет вела шоу «Дом-2». А теперь артистка ведет новые проекты, включая «Звезды в Африке». Обычно в графике блондинке нет даже одного свободного вечера. Однако 24 декабря она появилась на премьере нового ледового шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады».
Примечательно, что на мероприятии Бузова появилась в бархатном мини-платье, колготках в тон и модном кожаном плаще. Она собрала волосы в конский хвост и сделала макияж с акцентом на глаза.
Певица была восхищены выступлениями фигуристов, среди которых был и Дмитрий Соловьев, с которым она каталась в «Ледниковом периоде». Ольга сделала фото с Татьяной Навкой, которая исполнила главную роль в постановке.
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Ольга Бузова и Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды
А вот потом Ольга не только увиделась, но и пообщалась с Дмитрием Песковым. Пресс-секретарь президента РФ приехал на шоу, чтобы поддержать жену. С ним была маленькая дочка Надежда. Он пообщался с популярной артисткой. Бузова выложила кадры, где держит Дмитрия Сергеевича за руки.
«Не знала, что Дмитрий мой поклонник! Очень приятно! Наконец состоялась наша личная встреча», – похвасталась звезда.
Ольга Бузова и Дмитрий Песков. Фото: соцсети звезды