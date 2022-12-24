Впервые это девушка: назван победитель второго сезона шоу «Новые танцы»

Шоу «Новые танцы» второй год выходит в эфир канала ТНТ. Его постоянным членом жюри является Мигель. Он рад, что проект позволяет танцорам показать свои таланты и посоревноваться с достойными противниками в разных категориях: команды, соло, дуэты и дети. Во 2 сезоне собрались по два претендента на победу из каждой категории.
В первом батле сошлись Red Haze Family против DS Crew. Последние поразили судей в очередной раз. А вот из детей стал лучшим Даниил Хотьков (B-Boy Joker). Дуэты немного разочаровали судей, но тут лучшими были названы Вячеслав Ильин и Ирина Дианова.
В соло в битву вступили Никита Еремин (Никсон) и Ксения Горячева. У этой танцовщицы уже был шанс на победу, так как она участвовала в других проектах. Для финала у нее были подготовлены все возможные спецэффекты — графика в стиле «Золотого сечения», фейерверки, софиты и т.д. Надо отдать должное Ксении — она использовала каждый сантиметр сцены. Не удивительно, что Горячева стала победительницей шоу.
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«А вот и она, победительница второго сезона «Новых танцев» на ТНТ. Я бесконечно рада, что наш проект закончился именно так, победой девочки… Поздравляю, Ксюшенька! У тебя все только начинается», – поздравила ее ведущая Ляйсан Утяшева.
Некоторые участники были расстроены. Каждый из них потратил много сил на подготовку.