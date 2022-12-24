Впервые это девушка: назван победитель второго сезона шоу «Новые танцы»

В первом батле сошлись Red Haze Family против DS Crew. Последние поразили судей в очередной раз. А вот из детей стал лучшим Даниил Хотьков (B-Boy Joker). Дуэты немного разочаровали судей, но тут лучшими были названы Вячеслав Ильин и Ирина Дианова.

В соло в битву вступили Никита Еремин (Никсон) и Ксения Горячева. У этой танцовщицы уже был шанс на победу, так как она участвовала в других проектах. Для финала у нее были подготовлены все возможные спецэффекты — графика в стиле «Золотого сечения», фейерверки, софиты и т.д. Надо отдать должное Ксении — она использовала каждый сантиметр сцены. Не удивительно, что Горячева стала победительницей шоу.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».