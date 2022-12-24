Севастьянова в кожаном топе и шортиках выставила напоказ округлый бюст в уборной: никакой скромности

Примечательно, что Севастьянова этой зимой проводит время в Монако. Она все чаще делится пикантными кадрами. В 27 лет гимнастка без стеснения подчеркивает достоинства фигуры. Она на этот раз решила запечатлеться в уборной в кожаных мини-шортах и топе с декольте. Каролина блеснула стройными ногами и не скрыла ложбинку.

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