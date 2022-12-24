Севастьянова в кожаном топе и шортиках выставила напоказ округлый бюст в уборной: никакой скромности

Каролина Севастьянова является одной из самых известных персон в спорте. Она много лет посвятила художественной гимнастике и смогла стать олимпийской чемпионкой. Однако Каролина завершила карьеру больше пяти лет назад. Она много путешествует и иногда участвует в телевизионных проектах. А недавно звезда рассталась со своим бойфрендом.
Примечательно, что Севастьянова этой зимой проводит время в Монако. Она все чаще делится пикантными кадрами. В 27 лет гимнастка без стеснения подчеркивает достоинства фигуры. Она на этот раз решила запечатлеться в уборной в кожаных мини-шортах и топе с декольте. Каролина блеснула стройными ногами и не скрыла ложбинку.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Многие отметили, что она выглядит очень женственно. «Девушка. Вы уникальны», «Очень милая», «Ох, какой наряд», «Притягательная леди», «Декольте не выдерживает тяжести», «До чего вы смелая», «В кожаном топе не жарко?» — стали писать в Сети.