«Мохнатость везде»: Клава Кока в мини-платье с перьями блеснула рельефными бедрами на глазах Александра Реввы

Клава Кока является одной из самых известных исполнительниц в России. Она регулярно дает концерты и снимается для телевизионных шоу. Блондинка не перестает экспериментировать с образами. Она мечтает о семье и недавно примерила обручальные кольца, которые стоили от 30 миллионов рублей и до 117 миллионов рублей.
И даже за неделю до Нового года у Клавы особенно много съемок. Она выбирает порой очень дерзкие луки для выступлений. 24 декабря певица приехала на концерт. По коридору она промчалась в белом мини-платье платье с перьями и на каблуках. Наряд позволил ей прибавить объема в груди.
«Курица бежит нести яйцо», – пошутила блондинка.
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На сцене Клава выступила вместе с Александром Реввой. Она блеснула своими точеными ножками и рельефными бедрами. Поклонники осыпали ее комплиментами.
«Ты такая красивая», «Белый к лицу», «Очаровательный цыпленок», «Мохнатость везде», «До чего ноги роскошные», «Видно самое главное», «А белье не забыл?» — стали писать подписчики.
Клава Кока и Александр Ревва. Фото: соцсети звезды