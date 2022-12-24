«Мохнатость везде»: Клава Кока в мини-платье с перьями блеснула рельефными бедрами на глазах Александра Реввы

И даже за неделю до Нового года у Клавы особенно много съемок. Она выбирает порой очень дерзкие луки для выступлений. 24 декабря певица приехала на концерт. По коридору она промчалась в белом мини-платье платье с перьями и на каблуках. Наряд позволил ей прибавить объема в груди.

«Курица бежит нести яйцо», – пошутила блондинка.

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