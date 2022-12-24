У Маши - глаза-алмазы: Кудрявцева покаталась на коньках с подросшей дочкой, облаченной в леопардовый комбинезон

На этот раз Лера решила провести время с семьей. Она выложила кадры, на которых ее четырехлетняя дочка Мария в пуховом комбинезоне с леопардовым принтом и шапке вышла на лед, держась за специального пингвина. Кудрявцева в зеленом пуховике оверсайз показала несколько элементов. Она уверенно катается на льду благодаря мужу-хоккеисту Игорю Макарову.

«Маш, ты меня обогнала! Вообще! Молодец!» – сказала девочке мама.

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