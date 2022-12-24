Боня в тонкой тунике засветила изящные бедра на пляже: у мужчин челюсти отвисли

И вот уже несколько дней Боня находится в Майами. Она наслаждается теплой погодой в декабре. На этот раз телеведущая покрасовалась в тонкой тунике на побережье. Она прыгала в окружении чаек. При этом светская льва не скрыла свои изящные бедра. Она не стала прикрывать свои постройневшие формы.

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