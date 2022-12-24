Боня в тонкой тунике засветила изящные бедра на пляже: у мужчин челюсти отвисли

Виктория Боня уже давно строит карьеру на телевидении. Она не скрывает, что после шоу «Дом-2» на нее обручилась известность. Уже больше 10 лет светская львица живет в Монако. Она не перестает следить за фигурой. В 43 года звезда не перестает заниматься спортом. Недавно она улетела в США, где решила отдохнуть.
И вот уже несколько дней Боня находится в Майами. Она наслаждается теплой погодой в декабре. На этот раз телеведущая покрасовалась в тонкой тунике на побережье. Она прыгала в окружении чаек. При этом светская льва не скрыла свои изящные бедра. Она не стала прикрывать свои постройневшие формы.
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Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
Пользователи Сети поразились тому, в какой форме находится Боня. Многие осыпали ее комплиментами. «Очаровательная», «А как мужчины все загляделись на вас», «Просто бесподобная», «Вика, ну ваши ноги идеальные», «До чего вы красивая», «Просто нет слов», «Ох, что за фигура!» — стали писать пользователи Сети.