Именинница с макияжем: Бородина в «золотой» юбке и натуральной шубе привела дочку на вечеринку в честь ее семилетия

Ксения Бородина уже давно стала популярной телеведущей. Она продолжает вести шоу «Дом-2», а также новые проекты. При этом Ксения растит дочек Теону и Марусю. Она после развода с Курбаном Омаровым стала чаще выходить в свет и баловать наследниц дорогими подарками. А на днях она отметила день рождения младшей дочки.
Примечательно, что Ксения подарила семилетней дочке сережки за 700 тысяч рублей. И это был не единственный презент. А 24 декабря телеведущая закатила вечеринку для именинницы. Она облачилась в золотую юбку и футболку. лук дополнили лодочки в тон. Бородина позировала со старшей дочкой, которая облачилась в костюм с женственным жакетом. А Теона была в пышном розовом платье и с макияжем.
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«У меня есть вы, а у вас есть я», – написала звезда.
Праздник был пышным с аниматорами, сладостями и звездами. Бородина в шубке из натурального меха приехала на вечеринку с дочками. Именинницу сразу окружили подруги и осыпали подарками. Теона не получила самого желаемого презента – мини-пига. Однако телеведущая не готова дома содержать свинью.
Ксения Бородина с дочками. Фото: соцсети звезды