Именинница с макияжем: Бородина в «золотой» юбке и натуральной шубе привела дочку на вечеринку в честь ее семилетия

Примечательно, что Ксения подарила семилетней дочке сережки за 700 тысяч рублей. И это был не единственный презент. А 24 декабря телеведущая закатила вечеринку для именинницы. Она облачилась в золотую юбку и футболку. лук дополнили лодочки в тон. Бородина позировала со старшей дочкой, которая облачилась в костюм с женственным жакетом. А Теона была в пышном розовом платье и с макияжем.

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