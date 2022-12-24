Севастьянова в «опасном» купальнике засветила сокровенное на камеру: сразила видом своих прелестей

Недавно Севастьянова уехала в Монако. Она регулярно хвастается своей роскошной жизнью. А так как гимнастка рассталась с бойфрендом, она стала чаще хвастаться красотой. На этот раз спортсменка сделала сэлфи, показав свои формы в опасном купальнике, который едва прикрыл ее прелести. Просвечивающая ткань позволила ей блеснуть грудью и изящными бедрами.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».