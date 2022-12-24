Севастьянова в «опасном» купальнике засветила сокровенное на камеру: сразила видом своих прелестей

Каролина Севастьянова является бывшей художественной гимнасткой. Она давно завершила карьеру, но не перестает восхищать поклонников своей красотой. Олимпийская чемпионка наряжается в платья для выходов в свет и зачастую делится смелыми фото. В свои 27 лет она может похвастаться растяжкой и точеной фигурой.
Недавно Севастьянова уехала в Монако. Она регулярно хвастается своей роскошной жизнью. А так как гимнастка рассталась с бойфрендом, она стала чаще хвастаться красотой. На этот раз спортсменка сделала сэлфи, показав свои формы в опасном купальнике, который едва прикрыл ее прелести. Просвечивающая ткань позволила ей блеснуть грудью и изящными бедрами.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были поражены тому, в какой форме находится Каролина. Многие отметили, что она выглядит как амазонка. «Ну слов нет», «Просто сногсшибательная», «О-ля-ля, это прям шикарно», «Эта девушка неземной красоты», «Фигурка вызывает зависть», «А это законно так выглядеть?» — стали писать в Сети.