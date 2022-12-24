Улыбчивый ангел в шапке с ушками: Равшана Куркова покатала подросшего сына на санках по зимним сугробам

Теперь Равшана не бывает одна. Она даже путешествует со своим двухлетним сыном. Актриса не стала прятать лицо крохи. Недавно они отдохнули на Бали. А теперь артистка наслаждается с ним настоящей зимой в России. Она поделилась кадрами, на которых в кремовой шубке и брюках в тон гуляет с малышом.

Куркова даже покатала наследника на санках-ватрушке по сугробам. мальчик был в горчичном пуховике и вязаной шапке с ушками.

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