Ирина Шейк в стрингах оголила свой «сочный» тыл на пляже: лишила дара речи

Недавно Ирина приняла участие в модных показах в Париже. Она показала, что находится в отличной форме. А вот перед Новым годом модель решила понежится на море. В соцсети она поделилась кадром, на котором позировала в бикини на фоне закатала. Шейк в стрингах обнажила свои ягодицы и стройные ноги.

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