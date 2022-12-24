«Бригада «Ухнем!» постаралась»: Анна Нетребко вместе с сыном нарядила роскошную елку в своей квартире в Вене

У Анны там большая двухъярусная квартира с террасой на крыше. Она облачилась в пижамку и стала наряжать елку с сыном Тьяго. Певица особенно сильно любит праздники. В отличие от коллег, она сама занимается готовкой, а также подбирает украшения для елки, дома и стола. В этом году у нее в квартире сразу две елки.

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