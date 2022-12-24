Все чувствовал, мечтал о сцене: Пономаренко задумывался о смерти в последние дни жизни

Александр Пономаренко выступал с братом Валерием на сцене много лет. Они стали известными юмористами. Примечательно, что осенью Александр сообщил, что болен раком. Он прошел 10 химиотерапий. Однако ему, к сожалению, не удалось победить недуг. 24 декабря стало известно, что он умер.
По словам Андрея Малахова, который сообщил печальное известие, еще месяц назад была надежда на исцеление. Его команда побывала в гостях у Пономаренко. Он дал свое последнее интервью. Юморист уже думал о смерти, но не терял надежду, что вернется на сцену. И это при том, что он сильно исхудал. За ним ухаживала жена.
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«Задумываешься уже о том, а сколько тебе осталось? Ты думаешь, включаешь философию. Зато есть стимул для того, чтобы все это вернуть. Хочется еще выйти нас цену, хочется еще побыть артистом. Жизнь стала качественно лучше», – говорил Пономаренко.
«Меня удерживает еще молитва! Это очень большая сила! Очень важно верить!» – признавался он.
Поклонники выражают свои соболезнования семье артиста. У него осталась не только жена, но и дочь Любовь, сын Герман. Пока неизвестно, когда состоятся похороны. Дата и место прощания с Пономаренко будут сообщены дополнительно.