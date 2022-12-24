Все чувствовал, мечтал о сцене: Пономаренко задумывался о смерти в последние дни жизни

По словам Андрея Малахова, который сообщил печальное известие, еще месяц назад была надежда на исцеление. Его команда побывала в гостях у Пономаренко. Он дал свое последнее интервью. Юморист уже думал о смерти, но не терял надежду, что вернется на сцену. И это при том, что он сильно исхудал. За ним ухаживала жена.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».