Похудел на 20 кг, кожа обвисла: как выглядел болеющий раком Пономаренко незадолго до смерти

У Пономаренко не было богатств. Он прошел 10 курсов химиотерапии, но еще месяц назад был в хорошем расположении духа и верил на восстановление. И это несмотря на то, что юморист жил бедно. Малахов за месяц за смерти артиста побывал у него дома. Александр в 55 лет очень сильно исхудал, его кожа обвисла.

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