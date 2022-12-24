Похудел на 20 кг, кожа обвисла: как выглядел болеющий раком Пономаренко незадолго до смерти

Александр Пономаренко давно прославился на всю страну. Однако в последние годы он не выступал. Не так давно стало известно, что юморист борется с раком желудка. Он прошел 10 курсов химиотерапии. Но врачам не удалось спасти звезду. 24 декабря Андрея Малахов сообщил, что артист «Кривого зеркала» умер.
У Пономаренко не было богатств. Он прошел 10 курсов химиотерапии, но еще месяц назад был в хорошем расположении духа и верил на восстановление. И это несмотря на то, что юморист жил бедно. Малахов за месяц за смерти артиста побывал у него дома. Александр в 55 лет очень сильно исхудал, его кожа обвисла.
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Напомним, что у артиста осталась жена Анна, которая родила ему сына Германа и дочку Любовь. Ранее сам юморист рассказывал, что супруга кормила его с рук, так как он похудел на 20 кг.
Всю жизнь он был близок с братом-близнецом Валерием. Они вместе выступали на сцене. Его родственнику тоже удалось построить семью. Они жили в Ростовской области. Валерий собирался отправиться с визитом к брату сразу после запланированных концертов.