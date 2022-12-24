Похудел и покрылся язвами: как Александр Пономаренко сгорал от рака у всех на глазах

55-летний юморист Александр Пономаренко несколько месяцев боролся со смертельной болезнью — раком желудка четвертой стадии. Однако чуда не произошло. В субботу, 24 декабря, артист скончался.
Брат Александра Валерий рассказывал, что боролись с болезнью всем миром. Пономаренко похудел на 20 килограммов и перенес 16 курсов химиотерапии, из-за чего у него отнимались ноги, а тело покрылось язвами.
За артистом ухаживала жена Анна, жили они в Ростове-на-Дону. Лечение обходилось в копеечку родственникам. Валерий говорил, что друзья и родственники им помогали финансово, но средств все равно не хватало.
«Одна упаковка стоит 2240 долларов, а их надо восемь. Это только на лекарства, но его нужно принимать не дома, а в клинике под наблюдением. Это еще расходы», - рассказывал Валерий Пономаренко в шоу «Ты не поверишь!».
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